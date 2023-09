Le système Fractal d6, ou simplement Fractal, est un cadre allégé en règles pour créer et jouer à des jeux de rôle sur table axés sur le développement de l'histoire et des personnages.

Des mécanismes simples

Profondément inspiré par des jeux narratifs comme Trophy, City of Mist, Neon City Overdrive et FATE, Fractal n'utilise que des dés à six faces (d6).

Fractal a été développé pour ceux qui veulent jouer à des jeux avec une profondeur narrative sans sacrifier la rapidité mécanique. La création de personnage est aussi rapide et facile que de jouer au jeu.

Thèmes et Traits

Tout le système de Fractal tourne autour de l'utilisation de deux catégories : Les Thèmes et les Traits. Les thèmes sont les tropes généraux que votre personnage apporte à la table, et le point central de votre histoire. Les traits sont les façons spécifiques dont ces thèmes se manifestent.

Chaque thème et chaque étiquette ont le même pouvoir narratif - ce qui change, c'est quand et comment vous les utilisez. Ce système vous permet de jouer avec des groupes de personnages équilibrés, indépendamment du niveau de puissance auquel vous jouez.

Évolution des personnages

Les thèmes et les tags changent et évoluent avec le temps, s'ajoutant et se retirant pour représenter le développement du personnage, tout en changeant et en améliorant leur pouvoir narratif.

Chaque session de jeu offre l'opportunité d'orienter la progression de votre personnage dans la direction que vous souhaitez.



Le système Fractal est assez simple à la base. Mais l'auteur prévoit un livre avec beaucoup plus d'options pour remplir notre boite à outils. Ce qui est publié actuellement est un résumé de topo complet.

Right now Fractal Book is still in the making! You can CLICK HERE for the rules summary so far! ... I'm working on expanding it in a modular way (more tools for the Fractal toolbox),

Developed under Creative Commons license by Walter Licínio

Traduction française du jeu de Walter Licínio

Version anglaise originale ICI



News du projet : L'auteur prévoit des modules de base pour approfondir le résumé actuellement disponible, des modules additionnels pour personnaliser les règles en mode "boite à outils" avec des options et six univers officiels pour Fractal D6. Plus de détails sur le site Source.